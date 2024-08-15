أوكرانيا تعلن الاستيلاء على سودجا وبريطانيا تسمح باستخدام أسلحتها داخل روسيا

أعلنت أوكرانيا مواصلة تقدمها في الأراضي الروسية وبسط سيطرتها على مدينة سودجا في مقاطعة كورسك، كما أعلنت إنشاء قيادة عسكرية في المنطقة، في حين أعطتها بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتها داخل روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تليغرام اليوم الخميس إن قائد الجيش الجنرال أولكسندر سيرسكي أفاد "باستكمال تحرير مدينة سودجا من أيدي العسكريين الروس"، وهو ما يعد أكبر انتصار للقوات الأوكرانية منذ بدء هجومها غير المسبوق على الأراضي الروسية في السادس من أغسطس/آب الجاري.

في غضون ذلك، أعلن قائد الجيش الأوكراني إنشاء مكتب للقيادة العسكرية في الجزء الذي استولت عليه قواته من منطقة كورسك غربي روسيا.

وقال في بيان عبر تليغرام "أنشأنا مكتب قيادة عسكرية لضمان الأمن وتلبية احتياجات السكان المحليين".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم وأنها توغلت قرابة 1.5 كيلومتر في الساعات الـ24 الماضية.

وأبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني في مقطع فيديو بأن القوات تقدمت 35 كيلومترا في كورسك منذ بداية الهجوم عبر الحدود.

وأعلنت كييف أنها ستنشئ منطقة عازلة في كورسك بعد اجتياحها.

أسلحة بريطانية

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة البريطانية في عملياتها بالأراضي الروسية، لكن مع استمرار القيود على استخدام صواريخ "ستورم شادو" (ظل العاصفة) بعيدة المدى.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم "أوضحنا خلال عملية منح الأسلحة أنها يجب أن تستخدم بما يتماشى مع القانون الدولي".

ووفقا للندن، يمكن لأوكرانيا استخدام الدبابات البريطانية والصواريخ المضادة للدبابات وغيرها من المعدات العسكرية داخل الأراضي الروسية في إطار عملياتها الدفاعية.

وتستمر القيود المفروضة على صواريخ "ستورم شادو"، التي تقضي بمنع استخدامها إلا داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

وقالت موسكو إنها سترد إذا سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بريطانية.

وحث الرئيس الأوكراني الحلفاء الغربيين مجددا هذا الأسبوع على السماح باستخدام الصواريخ بعيدة المدى في ضربات على روسيا.

من ناحية أخرى، كثفت روسيا هجماتها على شرقي أوكرانيا معلنة مقتل نحو 200 جندي أوكراني خلال يوم واحد، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء آلاف الروس من منطقة كورسك.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف إن الهجمات الروسية على المواقع الأوكرانية بالقرب من مدينة بوكروفسك، شمال غرب دونيتسك، كانت مكثفة بشكل خاص، حيث تم تسجيل 54 محاولة تقدم من قبل الوحدات الروسية.