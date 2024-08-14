استهداف قاعدة أميركية بـ6 قذائف بدير الزور شرقي سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية سورية الثلاثاء إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة جوية أميركية في حقل كونوكو للغاز بمحافظة دير الزور السورية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن التقييم الحالي يفيد بأن الهجوم على قاعدة للتحالف في سوريا لم يخلف ضحايا.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أميركية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لرويترز إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القاعدة بـ6 قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسؤول الأميركي للوكالة -وطلب عدم الكشف عن هويته- أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات، واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام محلية أن طائرات حربية أميركية حلقت بكثافة في سماء ريف دير الزور عقب الهجوم.

وفي السياق، قالت شركة كونوكو فيليبس إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأميركية وقوات التحالف في شرق سوريا تحمل اسم كونوكو.

هجوم سابق

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء إن 8 جنود أميركيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.

وهذه أول مرة تذكر فيها الوزارة عدد المصابين في الحادث.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحفيين الثلاثاء إن 3 عسكريين عادوا بالفعل إلى الخدمة، وتلقى الجنود الثمانية العلاج جراء تعرضهم لإصابات دماغية واستنشاقهم الدخان.

وأضاف رايدر أن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم نفذته قوات مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل على تحديد هوية هذه القوات.

وتقول الولايات المتحدة إن لديها قوات في سوريا قوامها 900 عسكري فضلا عن 2500 في العراق.