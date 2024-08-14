قصف عنيف على خان يونس واشتباكات ضارية في حي الزيتون

استشهد نحو 40 فلسطينيا اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي تركز على خان يونس بجنوب قطاع غزة، في حين أفادت مصادر فلسطينية بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 35 فلسطينيا جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي ورصاص القناصة منذ فجر اليوم، مشيرة إلى أن 24 منهم استشهدوا في خان يونس.

وفي هذه المدينة التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة في عدد من مناطقها بينها مدينة حمد السكنية، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة عشرات إثر غارات على منازل في حي الشيخ ناصر ومنطقة معن.

كما استشهد 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان في منطقة "بطن السمين" جنوبي مدينة خان يونس.

وكان المراسل قد أفاد في وقت سابق اليوم باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

كما أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ومساء الثلاثاء، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من أحياء خان يونس بالنزوح من مناطقهم، وهي المرة الرابعة خلال أسبوع التي يجبر فيها السكان على النزوح بذريعة إطلاق المقاومة صواريخ من تلك المناطق.

وفي جنوب قطاع غزة أيضا، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين عدد من الشهداء من حي تل السلطان غربي مدينة رفح، وبالتزامن نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنية في المنطقة نفسها.

قصف متواصل ومجزرتان

كما استهدف القصف الإسرائيلي اليوم الأربعاء عدة أحياء في مدينة غزة ومناطق في وسط القطاع.

فقد استشهد 4 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف على حي الشجاعية.

وقالت قناة الأقصى إن قصفا منفصلا أسفر عن شهداء وجرحى في حي الشيخ رضوان.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في المخيم.

من جهتها أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين راح ضحيتهما 36 شهيدا و54 مصابا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 39 ألفا و965 شهيدا، و92 ألفا و294 جريحا.

اشتباكات ضارية

في تطورات المعارك، قالت مصادر محلية إن اشتباكات ضارية تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة قرب شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وكانت القناة قالت إن آليات الاحتلال توغلت في محيط شارع السكة شرقي حي الزيتون، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وفي تطور آخر، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال في محور نتساريم الذي يفصل وسط قطاع غزة عن شماله.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد أعلنت أمس الثلاثاء أن مقاتليها تمكنوا من تفجير 3 فتحات أنفاق فخخت مسبقا بقوات إسرائيلية في حي تل السلطان برفح.

كما قالت إنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب المجاهدين تجمعات قوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وفي منطقة الزنة شرق خان يونس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة أرضية برميلية.