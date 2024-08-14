الداخلية في غزة: أوقفنا متورطين بالتعاون مع الاحتلال

كشف مسؤول بوزارة الداخلية في غزة للجزيرة عن اعتقال الأجهزة الأمنية عددا ممن تورطوا بالتعاون والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب (الجارية) مؤكدا أنهم يخضعون للتحقيق.

وأضاف المسؤول الأمني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت ما وصفها بمحاولات إسقاط مواطنين في التخابر لجمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية.

وحسب المسؤول الأمني بالوزارة الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتهديد عدد من الذين تواصلت معهم بقصف منازلهم وقتل عائلاتهم إذا لم يتعاونوا معها.

ولفت المسؤول الأمني إلى أن الاحتلال ينتحل أسماء جمعيات إغاثية لجمع معلومات وابتزاز المواطنين في ظل المجاعة والأوضاع الإنسانية الصعبة.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية "تتصدى لمخابرات الاحتلال وأساليبها" داعيا المواطنين في مناطق القطاع المختلفة إلى الحذر من أساليب الاحتلال وخداعه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.