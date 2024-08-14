إسرائيل تستهدف سيارة في مرجعيون وتحركات غربية لوقف التصعيد

تبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف على طول الشريط الحدودي، وفي حين تتزايد الدعوات الغربية لوقف التصعيد بالمنطقة طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش باجتياح لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية لحزب الله في بلدات ميس الجبل ورب ثلاثين وبليدا والناقورة وعيتا الشعب وراشيا الفخار جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان- أنه قصف بالمدفعية منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة حولا جنوبي لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن "3 استشهدوا وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدتي مرجعيون وبليدا جنوبي لبنان".

وعقب قصف سيارة في مرجعيون، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات طلبت من المستوطنين في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان عدم التجمع والبقاء قرب الملاجئ.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه قصف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا، ردا على استهداف المدنيين في بلدة العباسية.

وهاجم الحزب بالمسيرات جنودا إسرائيليين ‏في شمال مستوطنة "أبيريم" وفي "حرش شتولا".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إن 3 صواريخ على الأقل أُطلقت من لبنان وسقطت على كريات شمونة.

​​​​​​​وذكرت الإذاعة العسكرية في وقت سابق أنه "تم رصد إطلاق قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة منارا دون إصابات"، وذلك عقب دوي صفارات إنذار في بلدات قرب الحدود.

تحركات دبلوماسية

سياسيا، قال مصدر رسمي لبناني -للجزيرة- إن المبعوث الأميركي إلى لبنان عاموس هوكستين أوضح للمسؤولين اللبنانيين أن محادثات الدوحة ستستمر يومين، وتركز على جزئيتين تتعلقان بالخطة التطبيقية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر المصدر اللبناني أن هوكستين أبلغهم أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأنها تعمل لمنع توسع رقعة المواجهة في لبنان.

ودعا هوكستين لتهدئة الأوضاع في لبنان، منعا لتطور الأمور وانزلاقها إلى حرب، كما عبر عن قناعة أميركية بأن وقف الحرب في غزة سيؤدي إلى تهدئة في لبنان.

بدوره، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، خلال لقائه هوكستين، إن الخطوات التصعيدية التي تقدم عليها إسرائيل تدل على تصميمها على التصعيد العسكري وإفشال أي مساع لوقف الحرب.

من جهته، يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه غدا الخميس بزيارة لبيروت، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونظيره عبد الله بو حبيب.

اجتياح لبنان

وفي إسرائيل، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل مجبرة على شن الحرب على لبنان ونقل الحزام الأمني إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد سموتريتش -خلال لقائه مستوطنين في الجولان السوري المحتل- أن الحكومة ستواصل بذل كل ما في وسعها من أجل استعادة الأمن لمواطني شمال إسرائيل وعودتهم إلى الحياة الطبيعية الكاملة.

وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة، حيث تتأهب إسرائيل لرد انتقامي من حزب الله على اغتيالها القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 30 يوليو/تموز الماضي.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى الآن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.