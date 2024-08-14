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عاجل | إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: نتنياهو قدم في مايو الماضي شروطا جديدة من شأنها تعقيد المفاوضات
14/8/2024-|آخر تحديث: 14/8/202401:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)
إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: نتنياهو قدم في مايو الماضي شروطا جديدة من شأنها تعقيد المفاوضات
إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: الشروط الجديدة تشمل استمرار إسرائيل بالسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر
إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: الشروط الجديدة تشمل أيضا فرض قيود جديدة على الفلسطينيين الساعين للعودة لديارهم
إن بي سي عن مسؤولين أميركيين: حماس ترددت أحيانا كثيرة في تقديم تنازلات ووضعت شروطا جديدة صعبت التوصل لاتفاق
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة