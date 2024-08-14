عاجل | إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: نتنياهو قدم في مايو الماضي شروطا جديدة من شأنها تعقيد المفاوضات

إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: نتنياهو قدم في مايو الماضي شروطا جديدة من شأنها تعقيد المفاوضات

إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: الشروط الجديدة تشمل استمرار إسرائيل بالسيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر

إن بي سي عن مسؤولين أميركيين وأجانب: الشروط الجديدة تشمل أيضا فرض قيود جديدة على الفلسطينيين الساعين للعودة لديارهم

إن بي سي عن مسؤولين أميركيين: حماس ترددت أحيانا كثيرة في تقديم تنازلات ووضعت شروطا جديدة صعبت التوصل لاتفاق

التفاصيل بعد قليل..