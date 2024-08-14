شهيد واشتباكات عنيفة بطوباس والاحتلال يوسع اقتحاماته بالضفة

قال مراسل الجزيرة إن شابا فلسطينيا استشهد وأصيب آخر خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة طوباس وبلدة طمون شمالي شرق الضفة الغربية المحتلة، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات بالضفة منذ فجر اليوم الأربعاء، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية.

وقال المراسل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بطائرة مسيرة مركبة فلسطينية في مدينة طوباس، في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فتى فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المتواصل للمدينة.

🔴 مقطع يوثق نقل إصابات من جنود الاحتلال بعد اشتباكات في مدينة #طوباس pic.twitter.com/wJbnB5fxfP — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 14, 2024

واقتحم جيش الاحتلال طوباس فجر اليوم، ونشر فرق القناصة في مناطق بالمدينة مع وجود غطاء جوي ناري مكثف بالأجواء، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

⭕️ طائرات الاحتلال المروحية تواصل إجلاء إصابات في صفوف جنوده بعد اشتباكات عنيفة مع المــقاومة في طوباس pic.twitter.com/oZYiDlhzdO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2024

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومين في المدينة وقوات الاحتلال، في حين قال المركز الفلسطيني للإعلام إن طائرات الاحتلال المروحية تواصل إجلاء جنود أصيبوا خلال الاشتباكات التي وصفها بالعنيفة.

وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها في كتيبة طوباس يتصدون بالرصاص والعبوات الناسفة لقوات الاحتلال في أثناء اقتحامها المدينة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل مسلحا فلسطينيا وأصاب اثنين في عملية عسكرية في مدينة طوباس وبلدة طمون بالضفة الغربية.

عاجل| مصادر محلية: ارتقاء الأسير المحرر فايز فواز دراغمة "ابو عامر" بعد حصاره وقصفه في منزل بطوباس والاحتلال يحتجز جثمانه. pic.twitter.com/oTqJp7HYBw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2024

وأفادت مصادر للجزيرة باستشهاد الشاب الفلسطيني فايز دراغمة، الذي كانت تطارده قوات الاحتلال.

وقالت مصادر من عائلة الشهيد دراغمة إن قوات الاحتلال حاصرته داخل منزله وأطلقت عليه 5 صواريخ على الأقل محمولة على الأكتاف.

نابلس والجلزون

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

ونشرت منصات محلية مشاهد تظهر جانبا من اقتحام الاحتلال للمخيم وانتشارها في شوارعه.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما خلف أكثر من 620 شهيدا ونحو 5400 جريح، وفق معطيات رسمية.