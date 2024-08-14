شاهد.. سرايا القدس تقصف مقر قيادة للاحتلال بعبوات "أبابيل"

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من تجهيز وإطلاق قاذف عبوات "أبابيل" على مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عملية رصد لمقر قيادة عمليات قوات الاحتلال، ثم تجهيز مقاتلي السرايا قاذف العبوات، وصولا إلى عملية الإطلاق ومن ثم رصد سقوط العبوات على مقر القيادة من خلال 3 كاميرات مختلفة.

وتعد عبوة أبابيل عبوة تكتيكية مقذوفة يتم إطلاقها بواسطة قاذف مثبت بالأرض، وتستخدم في المهام الخاصة والنوعية وتغطي مساحات مفتوحة ضمن المدى المجدي لها.

أما بالنسبة لآلية عمل السلاح، فإنه يعمل بنظام الرشقة حسب الهدف ويطلق عبوتين على الأقل، وفق فيديو سرايا القدس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن الجمعة الماضي بدء "عملية عسكرية هجومية" في خان يونس جنوبي القطاع بقيادة الفرقة 98، وذلك بعد يوم من إجبار سكان أحياء جديدة بالمدينة بإخلائها قسرا.

ودأبت فصائل المقاومة بغزة على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية الواسعة في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتنوعت بين كمائن مركبة وعمليات قنص واستهداف آليات عسكرية وضرب قوات خاصة بقذائف مضادة للدروع والأفراد والتحصينات.