شاهد.. القسام تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة غربي رفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الأربعاء مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي غزة.

وأوضحت القسام أن العملية -التي تعود إلى يوم 10 أغسطس/آب الجاري- استهدفت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل المستشفى الإندونيسي بحي تل السلطان.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لقوة الاحتلال قبل أن يتم استهدافها بقذيفة "تي بي جي" (TBG) مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

وقبل بدء عملية الاستهداف، قال أحد قادة القسام الميدانيين "إننا لا نعمل حسابا لإسرائيل الزمرة الكافرة الطاغية التي بغت علينا واستباحت البشر والحجر والشجر" مضيفا "نغزوكم في كل مرة ولا نخاف منكم قيد أنملة".

وبعد إتمام العملية، سجد مقاتلو القسام شكرا لله، في حين ختمت الكتائب الفيديو بمشاهد إخلاء قتلى وجرحى جنود الاحتلال عبر طيران مروحي.

وقبل أيام، أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل المستشفى الإندونيسي غربي رفح، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة للجيش الإسرائيلي بالقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات العسكرية لكتائب القسام استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة عمليات الاحتلال.