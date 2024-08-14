هجوم صاروخي واسع لحزب الله على مواقع إسرائيلية بالجليل الأعلى

أعلن حزب الله اللبناني أن قواته قصفت قاعدة جبل نيريا في الجليل الأعلى بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء الإسرائيلي على بلدة برعشيت جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن القاعدة تضم قوات من لواء غولاني الإسرائيلي، وأضاف في بيان أن عناصره استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل الدير برشقة صاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف الحزب موقع رويسات ‏العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ونعى الحزب اثنين من مقاتليه في غارة برعشيت.

كما أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة جبل نيريا الإسرائيلية بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وكان حزب الله قد أعلن قصف تجمعٍ لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات بالصواريخ، كما قصف مقاتلو الحزب بالمدفعية تجمعًا للجنود في محيط موقع السماقة، واستهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسغاف عام.

وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

رصد صواريخ

في المقابل، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 25 صاروخا باتجاه منطقة ميرون، مضيفا أنها سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، حسب بيان الجيش.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا كبيرا حدث على منطقة ميرون شمالي إسرائيل، بينما أفاد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف منصتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الطيري وزبقين في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن طائرات مسيّرة هاجمت منصتي صواريخ جاهزتين للإطلاق نحو إسرائيل في منطقة الطيري بقضاء بنت جبيل وزبقين في قضاء صور جنوبي لبنان.

كما تبنى جيش الاحتلال عملية اغتيال طالت مسلحَين اثنين من حزب الله في منطقة برعشيت.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة مبانٍ عسكرية في منطقتي شحين وعلما الشعب ومنصة صواريخ في منطقة عيتا الشعب.

حصيلة

ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت فقد أطلق حزب الله على إسرائيل أكثر من 7500 صاروخ وما يزيد عن 200 طائرة مسيّرة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 44 شخصا هم 19 عسكريا و24 مدنيا، ومواطنٌ هندي واحد، فيما أصيب 271، هم 141 عنصرا من الجيش وقوات الأمن و130 مدنيا، حسب الصحيفة.