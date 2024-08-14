الفلاحي: لهذه الأسباب يكشف الاحتلال عن خسائره الكبيرة بغزة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن أرقام خسائره الكبيرة في قطاع غزة ليظهر للداخل الإسرائيلي أن الاستمرار في الحرب يؤدي لاستنزاف قواته.

ووفق معطيات رسمية، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وبشأن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، أوضحت المعطيات أن 690 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 330 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

ويؤكد العقيد الفلاحي أن جيش الاحتلال يكشف لأول مرة عن أرقام كبيرة بشأن الخسائر البشرية التي يتكبدها في غزة، وقال إن رقم الـ10 آلاف يتعلق بالحالات التي ثبتت من قبل مركز التأهيل الخاص بالجيش الإسرائيلي، ولا يشمل الفئات التي لا يتم الإعلان عنها مثل المرتزقة، وهو ما يعني أن الأرقام الحقيقية للخسائر أكبر بكثير من المعلن عنه.

وقال -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إن الإصابات التي تحدث عنها جيش الاحتلال في صفوف قواته، ستكبد السلطات الإسرائيلية خسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد، لأنها تحتاج إلى تعويضات وعلاج.

ويكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خسائره، في ظل خلافات كبيرة جدا مع القيادات العسكرية، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن اليوم التالي للحرب.

ووصف العقيد الفلاحي الخلاف بين القيادات الإسرائيلية بأنه كبير، مستدلا بتصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اعتبر فيه بعض العمليات العسكرية في غزة بأنها عبثية.

ومن جهته، يقر الجيش الإسرائيلي بأنه يتعرض لاستنزاف، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، عندما قال "إننا نتكبد ثمنا باهظا في هذه الحرب، ولا يمكن لنا أن نبقى صامتين".

ووفق العقيد الفلاحي، فإن جيش الاحتلال يكشف عن أرقام خسائره ليعطي للمجتمع الإسرائيلي جزءا من الحقائق بشأن الخسائر التي يتكبدها، وليظهر له أن الاستمرار في الحرب على غزة سوف يؤدي إلى استنزاف الجيش بشكل أكبر.

كما يريد الجيش الإسرائيلي -يضيف الفلاحي- وضع الأرقام المتعلقة بخسائره أمام القيادات السياسية وأمام المجتمع الإسرائيلي ليقول لهم إن الخسائر كبيرة، لكن نتنياهو يصر على المضي قدما في الحرب من دون هدف سياسي وعسكري واضح.

ووفق الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن جيش الاحتلال يريد أيضا أن يظهر للمجتمع الإسرائيلي أن الاستمرار في الحرب على غزة سوف يؤدي إلى استنزاف الجيش بشكل أكبر، خاصة في ظل التهديدات التي يتلقاها من جبهات عدة.