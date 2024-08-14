السفينة "حنظلة" تصل مالطا وتبحر قريبا نحو غزة

وصلت السفينة "حنظلة"، التابعة لتحالف أسطول الحرية، إلى ميناء مالطا اليوم الأربعاء، وينتظر أن تتحرك خلال الأيام المقبلة نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ نحو 17 عاما.

ومن المنتظر أن تتحرك السفينة باتجاه ساحل غزة وعلى متنها نحو 20 ناشطا من عدة دول.

ووصلت السفينة إلى مالطا بعد جولة أوروبية زارت خلالها 18 ميناء في دول أوروبية، بينها النرويج والسويد وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا، لجمع دعم لمشروعها المطالب بوقف الحرب على غزة وفك الحصار عنها.

وقالت كوميا بارتلي، منسقة السفينة "حنظلة" في تحالف أسطول الحرية خلال مؤتمر صحفي، إن مهمة السفينة تحولت من مرحلة جمع الدعم والمناصرة من خلال جولتها الأوروبية إلى مرحلة التحدي الصريح والمباشر للحصار الإسرائيلي على غزة من خلال توجه السفينة نحو القطاع.

من جهته، اعتبر السفير الفلسطيني في مالطا فادي حناينة أن السفينة "حنظلة" رسالة إلى الحكومات وأوروبا لتخفيف المعاناة عن غزة والشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب وعقود من المعاناة.