الأونروا: 4 من كل 5 مدارس في غزة تعرضت للقصف

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الأربعاء أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددا.

وأوضح لازاريني في بيان على منصة "إكس" أن 625 ألف طفل في غزة، بينهم 300 ألف من طلاب الأونروا، فقدوا عاما دراسيا كاملا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف أنه كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، أصبح من الصعب تعويض خسائر التعليم، مما يزيد من حدة الأزمة التعليمية في غزة.

وفقد طلاب قطاع غزة العام الدراسي 2023-2024 بسبب الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 120 مدرسة وجامعة بالكامل، في حين تعرضت 332 مؤسسة تعليمية لتدمير جزئي.

وسبق أن أشار لازاريني إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع يعني تدمير المجتمع بأكمله، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

