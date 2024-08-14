ارتفاع عدد ضحايا انهيار مكب النفايات بكمبالا إلى 26 قتيلا و39 مفقودا

قالت الشرطة الأوغندية يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء انهيار أرضي في مكب كبير للقمامة في العاصمة الأوغندية كمبالا الأسبوع الماضي ارتفع إلى 26، بينما لا يزال 39 شخصا في عداد المفقودين.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة انهار جبل من القمامة في مكب للنفايات على مشارف كمبالا، مما أدى إلى دفن عشرات المنازل بينما كان الناس نائمين. وحتى يوم الأحد، بلغ عدد القتلى 21.

وأكدت الشرطة انتشال المزيد من الجثث منذ عطلة نهاية الأسبوع، وأنها تمكنت من تقدير عدد المفقودين من خلال إجراء مقابلات مع الناجين.

وقالت الشرطة في بيان إن من بين المفقودين 35 من السكان المحليين و4 من جامعي القمامة، مضيفة أن أعمال البحث مستمرة لمحاولة انتشال المفقودين والمفترض أنهم ماتوا.

وجاء الانهيار الأرضي في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء من الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق.

ومنذ فترة طويلة اشتكى السكان قرب الموقع، الذي كان على مدى عقود بمثابة مكب النفايات الوحيد في كمبالا، من خطر هذه النفايات على السكان والبيئة.

وكانت هناك مآس مماثلة في أماكن أخرى من أفريقيا بسبب جبال القمامة، ففي عام 2017 قُتل ما لا يقل عن 115 شخصا في إثيوبيا، سحقهم انهيار أرضي للقمامة في أديس أبابا. وفي موزمبيق توفي 17 شخصا على الأقل في كارثة مماثلة في العاصمة مابوتو عام 2018.