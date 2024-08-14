غزة: ألف وفاة في 100 يوم لمنع الاحتلال علاجهم بالخارج

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، إن أكثر من ألف طفل ومريض توفوا خلال 100 يوم بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي علاجهم بالخارج، إلى جانب منعها سفر 25 ألف مريض.

وأوضح مدير المكتب إسماعيل الثوابتة للجزيرة، أن الاحتلال يدمر المنظومة الصحية ومنع خلال 100 يوم دخول كل المستلزمات الطبية، ضمن منعه إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن تضييق قوات الاحتلال على دخول المساعدات يعمّق المجاعة في القطاع.

وطالب الثوابتة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات والسماح بنقل المرضى للعلاج بالخارج، وناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع، التي تسببت أيضا في حدوث وفيات أطفال بسبب سوء التغذية.

ومطلع مارس/آذار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن 8 آلاف مريض في حاجة إلى الإجلاء من قطاع غزة، وأعربت عن خيبة أملها لقلة عدد المرضى الذين تم إخراجهم من القطاع المحاصر منذ أكثر من 5 أشهر.

وأوضحت المنظمة أن إخراج هذا العدد الكبير من المرضى من غزة من شأنه تخفيف بعض الضغط عن الأطباء والمستشفيات التي تكافح للاستمرار في العمل في ظروف الحرب الصعبة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن -خلال مقابلة عبر الفيديو مع صحفيين- إن من بين هؤلاء المرضى نحو 6 آلاف أصيبوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وإن من بينهم مرضى يعانون إصابات متعددة وحروقا، وبعضهم بُترت أطرافهم.

وأضاف المسؤول بالمنظمة الأممية أن نحو 50 إلى 100 مريض كانوا يحوّلون للعلاج خارج غزة يوميا قبل الحرب، حيث كانوا يتلقون العلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن نصفهم تقريبا من مرضى السرطان.

استهداف التعليم

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال دمر أكثر من 112 مدرسة وجامعة في القطاع وأعدم أكثر من 100 من أساتذة الجامعة والعلماء، مؤكد أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 500 من معلمي القطاع "وتعمدت إبادة كل من يلجأ للمدارس وهذا تكرر 155 مرة".

واليوم الأربعاء أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن 625 ألف طفل في غزة، بينهم 300 ألف من طلاب الأونروا، فقدوا عاما دراسيا كاملا جراء الحرب على غزة.

وأوضح لازاريني في بيان نشره على منصة "إكس" أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في القطاع تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددا.

ويأتي ذلك، ضمن حرب جيش الاحتلال المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.