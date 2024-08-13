هزة أرضية قرب حماة وسط سوريا شعر بها السكان في الأردن ولبنان

قالت تقارير إعلامية إن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضربت عدة محافظات في شمال سوريا وشعر بها السكان في كل من الأردن ولبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مركز رصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في الشمال السوري.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن هزة أرضية وقعت في شرق محافظة حماة وشعر بها السكان في عدة محافظات سورية أخرى، وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

كما قال مرصد الزلازل الأردني إنه تم تسجيل هزة أرضية ضربت الشمال السوري وتبعد عن العاصمة عمان 350 كيلومترا.

وقال مراسل الجزيرة في لبنان إن سكان العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق الشمال والشرق اللبناني شعروا بهذه الهزة الأرضية.

وشعر السكان في أنحاء سوريا بالزلزال، وقال أشخاص في مدينة أعزاز شمالي البلاد إن الهزة الأرضية أعادت إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا المجاورة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية إنها نشرت عناصرها في عدة مناطق للاستجابة لأي حالة طوارئ محتملة، لكنها لم تتلق تقارير عن أي أضرار حتى الآن.