هجوم جديد يستهدف سفينة غرب الحديدة اليمنية

أفادت تقارير بوقوع هجوم جديد في البحر الأحمر، في ظل استمرار عمليات جماعة الحوثي ضد السفن المتجهة لإسرائيل، ردا على حربها المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها، وهي على بعد 63 ميلا غرب الحديدة اليمنية.

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين "قريبين للغاية" على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وقالت كل من أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرتين إن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

وتضامنا مع قطاع غزة، يشن الحوثيون هجمات على السفن المتجهة لإسرائيل وتلك المملوكة لبريطانيا والولايات المتحدة اللتين تدعمان إسرائيل وتشنان من حين لآخر غارات جوية على مواقع باليمن.

وقد أجبرت هجمات الحوثيين شركات شحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على مواقع للحوثيين، ردا على ما تقولان إنها هجمات تهدد التجارة العالمية.