هجوم إلكتروني يفسد مقابلة إيلون ماسك وترامب

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن مقابلة كان سيجريها مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي -التي يملكها- قد تمت عرقلتها بسبب هجوم إلكتروني استهدف المنصة.

وكتب ماسك -الذي يُعد أغنى رجل في العالم- على حسابه في المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم تويتر "يبدو أن هناك هجمات مكثفة لحجب الخدمة على إكس نعمل على صدها".

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down. Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later. — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

وتسبب الهجوم الإلكتروني في تأخير بث المقابلة مع ترامب، التي كانت مقررة أمس الاثنين وترمي لمساعدة الرئيس الأميركي السابق في إعادة تنشيط حملته التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال ماسك "قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم"، متعهدا بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المتابعين ثم نشرها من دون تعديل في وقت لاحق.

ويُلقي ماسك -الذي صوت سابقا للديمقراطيين- بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وكان حساب ترامب على تويتر (إكس حاليا) قد حظر بعد اقتحام أنصاره الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.