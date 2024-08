هجوم إلكتروني يفسد مقابلة إيلون ماسك وترامب

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن مقابلة كان سيجريها مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي -التي يملكها- قد تمت عرقلتها بسبب هجوم إلكتروني استهدف المنصة.

وكتب ماسك -الذي يُعد أغنى رجل في العالم- على حسابه في المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم تويتر "يبدو أن هناك هجمات مكثفة لحجب الخدمة على إكس نعمل على صدها".

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.

Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.

