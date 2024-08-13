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هجوم إلكتروني يفسد مقابلة إيلون ماسك وترامب

ترامب وإيلون ماسك
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (يمين) والملياردير إيلون ماسك (وكالات)
13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202408:39 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن مقابلة كان سيجريها مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي -التي يملكها- قد تمت عرقلتها بسبب هجوم إلكتروني استهدف المنصة.

وكتب ماسك -الذي يُعد أغنى رجل في العالم- على حسابه في المنصة التي كانت تُعرف سابقا باسم تويتر "يبدو أن هناك هجمات مكثفة لحجب الخدمة على إكس نعمل على صدها".

 

وتسبب الهجوم الإلكتروني في تأخير بث المقابلة مع ترامب، التي كانت مقررة أمس الاثنين وترمي لمساعدة الرئيس الأميركي السابق في إعادة تنشيط حملته التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقال ماسك "قمنا باختبار النظام مع 8 ملايين مستمع في الوقت نفسه اليوم"، متعهدا بإجراء المقابلة مع عدد محدد من المتابعين ثم نشرها من دون تعديل في وقت لاحق.

ويُلقي ماسك -الذي صوت سابقا للديمقراطيين- بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وكان حساب ترامب على تويتر (إكس حاليا) قد حظر بعد اقتحام أنصاره الكونغرس الأميركي في يناير/كانون الثاني 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

المصدر : الفرنسية + رويترز