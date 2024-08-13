مهاجرون وزومبي وانقلاب.. إيلون ماسك يحاور ترامب على "إكس"

أجرى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب مقابلة ودية لساعتين مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك مساء أمس الاثنين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي -التي يملكها الأخير- بعد أن تسببت مشاكل فنية في تأخير انطلاقها لأكثر من 40 دقيقة.

وتضمن حديث ترامب وداعمه الثري ماسك -خلال المقابلة- كلاما مسيئا للمهاجرين غير القانونيين، كما اتهما الديمقراطيين بالانقلاب على الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال تعيين نائبته كامالا هاريس مرشحة عن الحزب للانتخابات الرئاسية.

وخلال المقابلة، جدد ترامب (78 عاما) وعده بالقيام بـ"أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة" في حال انتخابه رئيسا في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما جدد ادعاءه بأن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن تسبب في زيادة الجرائم.

ووافقه ماسك الرأي مشبها تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة "بنهاية العالم بأيدي الزومبي"، وفق تعبيره.

هجوم على هاريس

ووصف صاحب شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" منافسة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض (هاريس) بأنها مرشحة "اليسار المتطرف".

من جهته، شكك ترامب في شرعية ترشيح هاريس، في وقت يجد صعوبة في التصدي لموجة الحماسة العارمة التي أثارتها هاريس منذ دخولها الحملة.

وقال ترامب إن سحب بايدن ترشيحه لولاية ثانية -على خلفية مخاوف حول وضعه الصحي- كان انقلابا.

وتابع أكثر من مليون مستخدم البث المباشر للمقابلة على منصة إكس (تويتر سابقا) التي سبق أن أُقصي منها ترامب بعد هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

وكان ماسك كشف في وقت سابق عن أن المقابلة مع ترامب قد تأخرت بسبب هجوم إلكتروني استهدف المنصة.

وكتب ماسك -الذي يُعد أغنى رجل في العالم- على حسابه في المنصة "يبدو أن هناك هجمات مكثفة لحجب الخدمة على إكس نعمل على صدها".

وتُعد هذه المقابلة أحدث جهد لترامب لانتزاع الأضواء من منافسته الديمقراطية هاريس، التي جدد دخولها في اللحظة الأخيرة إلى السباق الدماء في الحزب الديمقراطي وعزز جمع التبرعات له.