مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

قال مراسل الجزيرة إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 800 مستوطن ومتطرف إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

تغطية صحفية: الأقصى هذه اللحظات.. عشرات المستوطنين يقتحمونه ويؤدون صلوات تلمودية ورقصات في ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل". pic.twitter.com/GfFXMrFJqG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 13, 2024

وكان حراس المسجد الأقصى المبارك أفادوا في وقت سابق من صباح اليوم بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد، قبل أن ينضم إليهم المئات من المتطرفين في الاقتحامات.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر أعدادا كبيرة من المستوطنين وهم يرقصون ويؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى.

وأمس الاثنين اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس ومنطقة حائط البراق – الذي يسمى عند اليهود بحائط المبكى- بدءا من مساء أمس الاثنين وحتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تأمين المستوطنين خلال الاقتحامات لأداء صلوات يهودية.

#فيديو عشرات المستوطنين يؤدون أغاني ورقصات استفزازية في ساحات #المسجد_الأقصى المبارك إحياء لما يسمى "#خراب_الهيكل" pic.twitter.com/F9nzegI4jW — بيت المقدس الإخبارية (@BaitMaqdis) August 13, 2024

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وخصوصا عند بوابات المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة، وشددت إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جماعات الهيكل دعت أنصارها أمس الاثنين للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى، كما دعت أنصارها للمشاركة في "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى اليوم الثلاثاء.