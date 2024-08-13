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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

2-من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد الحالي (تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية وهي للاستخدام العام)
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى (مواقع إلكترونية)
13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202409:16 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 800 مستوطن ومتطرف إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكان حراس المسجد الأقصى المبارك أفادوا في وقت سابق من صباح اليوم بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد، قبل أن ينضم إليهم المئات من المتطرفين في الاقتحامات.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر أعدادا كبيرة من المستوطنين وهم يرقصون ويؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى.

وأمس الاثنين اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس ومنطقة حائط البراق – الذي يسمى عند اليهود بحائط المبكى- بدءا من مساء أمس الاثنين وحتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تأمين المستوطنين خلال الاقتحامات لأداء صلوات يهودية.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وخصوصا عند بوابات المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة، وشددت إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جماعات الهيكل دعت أنصارها أمس الاثنين للمشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى، كما دعت أنصارها للمشاركة في "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى اليوم الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية