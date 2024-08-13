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أكثر من 1700 مستوطن يقتحمون الأقصى

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13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202411:02 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مراسل الجزيرة إن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 1700 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال تمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.

فيما قالت مراسلة الجزيرة إن مستوطنين رفعوا العلم الإسرائيلي داخل المسجد.

وكان حراس المسجد الأقصى المبارك أفادوا في وقت سابق من صباح اليوم بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد، قبل أن ينضم إليهم مئات المتطرفين.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر أعدادا كبيرة من المستوطنين وهم يرقصون ويؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى.

وأمس الاثنين، اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية مئات من عناصرها في البلدة القديمة بالقدس ومنطقة حائط البراق بدءا من مساء أمس الاثنين وحتى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بهدف تأمين المستوطنين خلال الاقتحامات لأداء صلوات يهودية.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة، وشددت إجراءاتها العسكرية على دخول المصلين.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن جماعات الهيكل دعت أنصارها أمس الاثنين إلى المشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس القديمة عشية الذكرى، كما دعت أنصارها للمشاركة في "أكبر اقتحام" للمسجد الأقصى المبارك إحياء للذكرى اليوم الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية