إسرائيل تتأهب لتسلل محتمل لقوة الرضوان وحزب الله يقصف مواقع بالجليل

قالت صحيفة إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعدّ العدة لمواجهة تسلل محتمل لعناصر قوة الرضوان في حزب الله اللبناني إلى منطقة الجليل، بينما أعلن الحزب -اليوم الثلاثاء- استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية ونعى اثنين من مقاتليه.

وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي اختار وحدات من النخبة للدفع بها في حالة اختراق قوة الرضوان لمنطقة الجليل قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت الصحيفة -في تقرير نشرته اليوم- أن قوة من وحدات النخبة تتمركز حاليا في إحدى مستوطنات الجليل، وأن الجيش يحاول الاستفادة من دروس 7 أكتوبر/تشرين الأول، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شهدت توغل المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن قوات الشرطة والجيش وضعت حواجز وتحصينات خرسانية لتكوّن خطا للدفاع إذا تمكن مقاتلو الرضوان من التغلب على قوات الدفاع الإسرائيلية المتقدمة.

في تلك الأثناء، نعى حزب الله اثنين من عناصره قتلا في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت -اليوم الثلاثاء- مقتل شخصين جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة برعشيت جنوبي البلاد بعد ظهر اليوم.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني قوله إن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا موجها باتجاه السيارة أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وفي هجوم آخر، أصيب 3 لبنانيين بجروح جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شيحين، وفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.

من جانبه، أعلن حزب الله اليوم عبر سلسلة بيانات شن هجمات متعددة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وقال الحزب إن مقاتليه قصفوا تجهيزات عسكرية إسرائيلية في الجليل الأعلى.

كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا بقذائف المدفعية انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وقد وضعت إسرائيل قواتها ومرافقها الحيوية في حالة تأهب قصوى منذ نحو أسبوعين؛ تحسبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية خلال زيارته للعاصمة الإيرانية، والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.