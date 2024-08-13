غانتس يحذر من حرب أهلية في إسرائيل بسبب سياسات نتنياهو

حذر رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس، الاثنين، من اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي كلمة بثها عبر منصة إكس، قال غانتس: "إذا لم نعد إلى رشدنا ستندلع هنا حرب أهلية، ولا ينبغي طمس الحقيقة"، مضيفا أن "هناك قيادة تنفر الناس وتسمم البئر الذي نعيش منه".

وقال غانتس إن الحرب الأهلية هي عندما يقاتل الجيش الإسرائيلي العدو، وأعضاء كنيست يقودون عمليات اقتحام القواعد العسكرية.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، اقتحم عدد من أعضاء الكنيست رفقة متظاهرين من اليمين المتطرف وجنود ملثمين، قاعدة سديه تيمان في النقب احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية 9 جنود متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.

ولاحقا، اقتحموا أيضا قاعدة بيت ليد (وسط)، حيث تم نقل الجنود المتهمين للتحقيق معهم، وحاولوا إطلاق سراحهم بالقوة.

وأضاف غانتس أن الحرب الأهلية تندلع عندما يتم إهدار كرامة العائلات الثكلى وأهالي المختطفين (عبر قوات الشرطة خلال المظاهرات)، وعندما يتم تصنيف الموظفين الحكوميين المخلصين خونة.

ولم يوضح غانتس مقصده من عبارته الأخيرة، لكن في وقت سابق الاثنين، قال نتنياهو إن وزير الدفاع يوآف غالانت يتبنى خطابا مناهضا لإسرائيل.

وتتزامن تصريحات غانتس مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.