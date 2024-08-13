أخبار

عاجل | وسائل إعلام روسية: أنظمة دفاع جوي روسية تدمر 14 مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق كورسك وبيلغورود وفورونيج

13/8/2024-|آخر تحديث: 13/8/202407:35 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة