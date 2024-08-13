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عاجل | متحدث عسكري إسرائيلي: تحويل الجنود المتهمين بالتنكيل بأسير فلسطيني بمعسكر سديه تيمان إلى حبس منزلي

13/8/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة