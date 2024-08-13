هآرتس: هكذا تستخدم إسرائيل الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة

كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية بشكل منهجي لتمشيط الأنفاق والمباني في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هذا يحدث بعلم كبار ضباط الجيش، ومنهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وحسب التحقيق، فقد قال جنود من الجيش الإسرائيلي إن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية.

وأظهر التحقيق أن الجنود استخدموا في بعض الحالات أطفالا ومسنّين دروعا بشرية في غزة.

صور الجزيرة

وكانت الجزيرة قد حصلت في نهاية يونيو/حزيران الماضي على صور حصرية تظهر استخدام الجيش الإسرائيلي أسرى فلسطينيين دروعا بشرية أثناء القتال في غزة.

وأظهرت الصور إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار أسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.

كما أظهرت استخدام أسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.

وفي حالة سابقة وثقتها الجزيرة، أظهرت الصور استخدام الجيش الإسرائيلي أحد الأسرى درعا بشريا في أحد شوارع حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، أظهرت مقاطع فيديو في يونيو/حزيران الماضي ربط أسير جريح على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين، ليكون درعا لجنود الاحتلال من رصاص المقاومين.