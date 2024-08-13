واشنطن ترسل غواصة للمنطقة وتدعم إسرائيل بصفقة سلاح ضخمة

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -اليوم الثلاثاء- إنها سترسل الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى ما تسمى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل، وسط ترقب لرد إيراني منتظر ضد إسرائيل.

وأكد البنتاغون أن هجوم إيران على إسرائيل "أمر محتمل ولا نستطيع تخمين موعده وعلينا أخذ ذلك على محمل الجد" وقالت إن وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التهديدات الإيرانية وجهود الحد من توسيع الصراع.

كما شدد البنتاغون على مواصلة مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب، والعمل على تهدئة التوترات والتركيز على تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة كجزء من صفقة التبادل المنتظرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال أيضا إن وزارة الخارجية وافقت على بيع طائرات "إف-15" لإسرائيل مقابل أكثر من 18 مليار دولار، وعلى صفقة محتملة لبيعها صواريخ جو جو متوسطة المدى متطورة.

كما وافقت الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع مركبات تكتيكية لإسرائيل قيمتها 583 مليون دولار، كما وافقت على صفقة محتملة تتضمن قذائف مدفعية بقيمة 774.1 مليون دولار.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث قبل يومين مع نظيره الأميركي وأبلغه بأن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع النطاق.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران أواخر يوليو/تموز.

وكانت طهران أكدت مرارا أنها سترد في الوقت المناسب على اغتيال هنية، مشيرة إلى أن الاغتيال كان انتهاكا سافرا لسيادتها. كما توعد حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال إسرائيل قياديها البارز فؤاد شكر في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.