شاهد.. السرايا والقسام تفجران دبابة إسرائيلية في حي تل السلطان برفح

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها -بالاشتراك مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دبابة إسرائيلية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا -في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة- إن مقاتليها ومقاتلي القسام استهدفا دبابة من نوع "ميركافا باز" عند مفترق أبو عياش في حي تل السلطان.

وأظهرت المشاهد مقاتليْن يستعدان لتفجير الدبابة الإسرائيلية، وأحدهما يقول لمن معه "اسمح لي أفجر أنا.. حبيبي.. أسألك بالله العلي العظيم".

كما تضمنت المشاهدين مقاتلين يتناولون طعاما بعد تدميرهم للدبابة الإسرائيلية في حي تل السلطان برفح.

يُذكر أن فصائل المقاومة تقوم بتنسيق عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي. وكانت القسام والسرايا أعلنتا عن تنفيذ عمليات مشتركة خلال الأيام الماضية، تضمنت عمليات قنص وتدمير دبابة ميركافا 4 في كل من خان يونس جنوبي قطاع غزة ومدينة رفح.

وكان الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أوضح -في مداخلة سابقة على قناة الجزيرة- أن فصائل المقاومة كانت قد أنشأت غرفة عمليات مشتركة لإدارة المعركة بمستوى تنسيق يساعد في فاعليتها، لافتا إلى أن ذلك يوفر العديد من الأمور الملحة، ومنها الاقتصاد في الجهد والقوة وحسن إدارة المعركة وعدم حدوث ازدواجية في التعامل مع الأهداف.