روسيا تهاجم القوات الأوكرانية في كورسك وكييف تدعو إلى سلام عادل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو شن -فجر اليوم الثلاثاء- غارات على تجمع للقوات والآليات العسكرية الأوكرانية في منطقة حدودية بمقاطعة كورسك الروسية، بينما دعت أوكرانيا لما أسمته "سلاما عادلا" بين البلدين.

وأضافت الوزارة الروسية أن مقاتلات من طراز "سوخوي سو- 34" شنت غارات استخدمت فيها قنابل جوية مزودة بوحدة تصحيح وتخطيط شاملة.

وأشارت إلى أن وحدة المخابرات العسكرية أكدت من جانبها أن المقاتلات الروسية تمكنت من تدمير جميع الأهداف.

ونشرت الدفاع الروسية لقطات لقاذفات سوخوي سو-34 تضرب ما قالت إنها قوات أوكرانية في منطقة كورسك الحدودية. وتظهر اللقطات أيضا مشاهد لجنود مشاة يقتحمون مواقع أوكرانية.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 مُسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات روسية حدودية، الليلة الماضية.

من جانبه، أفاد موقع ريدوفكا العسكري أن القوات الروسية قضت على ما لا يقل عن 50 عسكريا أوكرانيا خلال محاولتهم التقدم في منطقة حدودية جنوبي غرب مقاطعة كورسك.

وأضاف أن القوات الروسية دمرت عشرات الآليات العسكرية وناقلات الجند الأوكرانية في بلدة غيريي.

ونشر الموقع الروسي صورا لهجمات قال إن القوات الروسية شنتها على آليات وقوات أوكرانية حاولت عبور البلدة باتجاه منطقة بيلوفسكي الحدودية.

"سلام عادل"

في السياق نفسه، أعلنت أوكرانيا اليوم أنها لن تبقي الأراضي الروسية التي استولت عليها تحت سيطرتها، وعرضت وقف الهجمات إذا وافقت موسكو على "سلام عادل".

وسيطرت أوكرانيا حتى أمس على 800 كيلومتر مربّع على الأقل من الأراضي الروسية، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات "معهد دراسة الحرب" ومقره واشنطن.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي اليوم بأن بلاده غير مهتمة بـ"السيطرة" على أراض روسية، ودافع عن تحرّكات أوكرانيا باعتبارها "مشروعة تماما".

وقال تيخي للصحافيين إن "سرعة موافقة روسيا على سلام عادل ستعجل في وقف هجمات قوات الدفاع الأوكرانية على روسيا".

هجمات وهجمات مضادة

في المقابل، قال الحاكم العسكري في مقاطعة خيرسون، أولكسندر بروكودين، إن شخصا قتل وأصيب 17 شخصا جراء قصف صاروخي روسي تعرضت له عدة بلدات بالمقاطعة الواقعة جنوبي البلاد مساء أمس.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية مختلف المقاطعات الأوكرانية بـ38 مسيرة، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 30 منها.

كما نشرت قوات الاستخبارات العسكرية صورا لسير عملياتها في جبهات مختلفة شرقي أوكرانيا، وتداول ناشطون أوكرانيون صور جنود روس أسرى في كورسك.

في السياق ذاته، قالت إدارة الطوارئ الأوكرانية إن القوات الروسية هاجمت بالمسيرات الليلة الماضية منشآت للطاقة في مقاطعتي سومي وتشيرنيهيف شمالي البلاد مما أسفر عن اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالمنشآت وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من السكان.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي إرسال 4.2 مليارات يورو لأوكرانيا دفعة أولى في نطاق حزمة الدعم المالي البالغة 50 مليارا.

وقالت المفوضية -في بيان اليوم- إنه تم إرسال 4.2 مليارات يورو إلى أوكرانيا من صندوق المساعدات المالية للاتحاد.

وأشارت إلى أن إجمالي المساعدات المقررة لأوكرانيا والبالغة 50 مليار يورو سيتم تقديمها حتى عام 2027.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن أوكرانيا استوفت المعايير المطلوبة للاستفادة من المساعدات المالية لدعم جهود إعادة الإعمار وتأمين استمرار عمل القطاع العام.