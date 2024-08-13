تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس سيبراني

أوقفت السلطات التركية شبكة تجسس سيبراني استولت على بيانات آلاف الأشخاص في العديد من دول العالم، بما في ذلك تركيا، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت مصادر أمنية للوكالة اليوم الثلاثاء إن السلطات نفذت عملية -بتنسيق مع جهاز الاستخبارات- تم خلالها إلقاء القبض على 11 مشتبها بهم، وذلك في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في أنقرة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات التركية إلى أن الشبكة لها امتدادات أجنبية وأنها "تشارك بيانات شخصية استولت عليها مع كل من يطلبها بما في ذلك التنظيمات الإرهابية".

وتزامنا مع اعتقال الـ11 شخصا المشتبه بهم، تم حجب العديد من المواقع الإلكترونية في تركيا.

وأوضحت المصادر الأمنية أن جهاز الاستخبارات سيواصل توسيع عملياته ضد شبكات التجسس السيبراني، وأن عملياته ستطال امتدادات الشبكات في الخارج.

وذكرت الأناضول أن بداية تتبع السلطات التركية للمشتبه بهم كانت عبر 3 حسابات على منصة تليغرام تبين أنها الوسيلة التي يستخدمها أعضاء الشبكة لبيع البيانات الشخصية للتنظيمات الإرهابية.

وقد ألقت السلطات القبض على الأشخاص أصحاب تلك الحسابات، لتحقق معهم وتتوصل إلى معلومات حول باقي أعضاء الشبكة على دفعات، بحيث أدلت كل دفعة باعترافات عن الدفعة التالية.