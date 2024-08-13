الشرطة التركية تعتقل ملثما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد

ألقت الشرطة التركية القبض على ملثم يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن أصاب 5 أشخاص في هجوم طعن بمدينة "إسكي شهير" شمال غربي البلاد.

وأوضحت تقارير إعلامية منفصلة أن المهاجم كان يعتمر خوذة ويضع غطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.

وبثت وسائل إعلام تركية مساء أمس الاثنين مقطعا مصورا يُعتقد أن منفذ الهجوم التقطه وهو يندفع عبر الحديقة فيما يفر الناس عند اقترابه.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن المهاجم كان تحت تأثير ألعاب الفيديو عند ارتكاب الجريمة، دون توضيح مصدر المعلومة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت المشتبه به في الواقعة التي وصفها بأنها هجوم عشوائي، في حين قال وزير العدل عبر منصة إكس إن مدعين عامين يحققون في الواقعة.

🔴 Eskişehir’de, üzerinde gamalı haç (nazi) baskılı tişört bulunan maskeli ve baltalı şahıs cami bahçesinde cemaate saldırdı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı. pic.twitter.com/Sk0aTtq6Oc — Daily Islamist (@dailyislamist) August 12, 2024

استنكار عبر المنصات

وتفاعل مدونون وناشطون أتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الحادث، معبرين عن استنكارهم الشديد للواقعة.

وعلق المدون رضوان ياغلي عبر حسابه على منصة إكس قائلا "إنه أحد الأفراد المتمردين والمجرمين من الجيل الضائع زد، والذي ولد في العصر الذي حققت فيه التكنولوجيا تقدما كبيرا، ويقضي حياته في مشاهدة الألعاب ولعبها، ويتعرض للأحداث السياسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويشعر بالقلق بشأن المستقبل".

وعلق الناشط عبد الله جوربوز في تغريدة على الحادثة قائلا "إن أعمال العنف هذه محزنة ومقلقة للغاية، وأتمنى الشفاء العاجل للضحايا".

أما المدون إفي كوتش فقال "العالم ليس لعبة حاسوب، والحياة التي نعيشها حقيقية".