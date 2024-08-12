ترامب يتهم هاريس بفبركة صور الحشود

قال المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن المرشحة الديمقراطية كمالا هاريس استخدمت الذكاء الصناعي لفبركة حشود داعمة لها في ولاية ميشيغان.

وقال ترامب إن حشد ميشيغان الأسبوع الماضي "لم يوجد أصلا. لا أحد كان هناك"، مشددا على أن الصور مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أنها "غشاشة لم يكن أحد في انتظارها، بينما ظهر الحشد وكأنه 10 آلاف شخص، الشيء نفسه يحدث مع حشودها الزائفة أثناء خطاباتها.. إنها طريقة الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات عبر الغش".

ولكن صحيفة واشنطن بوست قالت -في تقرير اليوم الاثنين- إن ادعاء ترامب كان زائفا، فقد اجتمع بالفعل آلاف من الناس عندما هبطت طائرة هاريس في المطار، ولا يوجد أي دليل على أن الوكالات الإخبارية أجرت تغييرات على الصور باستخدام الذكاء الصناعي.

في غضون ذلك، أظهرت أحدث استطلاعات رأي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع "كلية سيينا" تقدم هاريس على ترامب بـ4 نقاط (50% مقابل 46%) في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

ويمثل هذا "تحولا كبيرا" مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة، التي وجدت أن ترامب يتقدم على هاريس بمتوسط ​​نقطة أو نقطتين في الولايات الثلاث ذاتها.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، فإن دخول هاريس السباق الرئاسي قلب الأساسيات التي تقوم عليها هذه الانتخابات رأسا على عقب، بالرغم من أنه يظل من الصعب تفسير سبب تحول استطلاعات الرأي من أسبوع إلى آخر، أو من شهر إلى آخر.

وبحسب نظام المجمع الناخب المعتمد في الانتخابات الرئاسية، تعد هذه الولايات الثلاث الواقعة في وسط غرب البلاد وذات التعداد السكاني المرتفع، حاسمة في تحديد الفائز بانتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.