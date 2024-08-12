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عاجل | وكالة تاس الروسية: الدفاع الجوي دمر 18 مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وفورونيج وبيلغورود

12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202407:37 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة