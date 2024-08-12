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عاجل | مراسل الجزيرة: حادث طعن في ميدان ليستر وسط لندن

12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202403:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة