شهداء بغارات مكثفة على غزة ومقتل جندي إسرائيلي

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أسفر عن 22 شهيدا منذ صباح أمس الأحد، وأكدت المقاومة استهداف قوات الاحتلال عبر عدة محاور، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل جندي خلال الساعات الماضية.

وفي بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 أشخاص بينهم مسعف، في قصف لقوات الاحتلال.

ونقل المراسل عن مصادر طبية أن عددا من سكان غزة أصيبوا في قصف الاحتلال منطقة قرب مدرسة أبو طعيمة في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وفي شمال غزة، أغارت طائرات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان، حيث قال مراسل الجزيرة إن شخصين استشهدا وأصيب آخرون، إثر استهداف منزل لعائلة أبو رمضان.

وفي وسط القطاع، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت دير البلح ومخيم المغازي، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية دمرت 4 منازل في مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة.

وقال المراسل إن جيش الاحتلال نفذ -فجر اليوم الاثنين- قصفا مدفعيا مكثفا على حي تل السلطان غربي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما شنت المدفعية والآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في محور نتساريم قصفا مكثفا على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

قتيل إسرائيلي

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مقتل جندي من لواء المظلات في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع تأكيد المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها استهدفوا قوة للاحتلال تحصنت داخل مبنى في حي تل السلطان بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إنها رصدت هبوط طائرة مروحية لإجلاء القتلى والجرحى بعد استهداف القوة الإسرائيلية.

وفي مدينة رفح أيضا، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة "زلاطة".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها قصفوا جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة شمال شرق مدينة خان يونس، ومقر قيادة تابعا لجيش الاحتلال في محيط منطقة الكرد شمال شرق المدينة.

كما عرضت سرايا القدس مشاهد من قصف مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.