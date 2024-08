اشتباكات غربي السودان وغموض بشأن مصير مفاوضات بجنيف

أفادت مصادر محلية للجزيرة بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي وشرقي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط مصير مجهول لمفاوضات بين طرفي الصراع في جنيف اقترحتها واشنطن.

وكان الجيش السوداني قد شن غارات على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع بمحلية "مِليط" شمالي الفاشر.

سياسيا، قال المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو اليوم الاثنين إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، قال بيرييلو إن "كل الاتهامات المتعلقة بمخالفة القانون الإنساني الدولي ستناقش خلال مفاوضات سويسرا من خلال انسياب المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية".

ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات.

وتعترض الحكومة السودانية على بعض أجندة هذه المحادثات، مما أدى لفشل مشاورات أميركية سودانية في جدة السعودية كانت تهدف لتقريب وجهات النظر بما يسمح بانطلاق المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بسويسرا.

With thanks to 🇸🇦 and 🇨🇭as co-hosts, I’m excited to arrive in Geneva from Jeddah to launch this urgent international effort in Switzerland to end the crisis in Sudan. In addition to consultations with the parties, we have heard from tens of thousands of civilians inside and…

— U.S. Special Envoy for Sudan Tom Perriello (@USSESudan) August 11, 2024