بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدعو إيران لعدم مهاجمة إسرائيل

دعا زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الاثنين إيران وحلفاءها إلى الامتناع عن شن هجمات على إسرائيل.

وفي بيان مشترك، أكد كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس أن الهجمات الإيرانية ستؤدي إلى تصاعد التوترات، وتوسّع رقعة الحرب في المنطقة، وستعرّض فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين للخطر.

ورحب البيان بعمل "الشركاء" في قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وأكد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، كما دعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وشدد البيان على أن سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عوائق.

وفي تطور متصل، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال غواصة صواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط، وتسريع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى المنطقة.

جاء ذلك في إطار جهود أميركية لردع إيران وحلفائها، وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

وفي بيان أصدره السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء باتريك رايدر أكد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت التزام الولايات المتحدة باتخاذ "كل خطوة ممكنة" للدفاع عن إسرائيل.

كما أشار أوستن إلى تعزيز الوضع والقدرات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط بسبب تصاعد التوترات، إذ تم إصدار أوامر لتسريع انتقال مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنتاغون نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط تحسبا لردود الفعل المحتملة من إيران ضد إسرائيل، وذلك في ظل التوتر المتزايد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

رد إيران المرتقب

وفي سياق متصل، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري، تحدث غالانت مع نظيره الأميركي وأبلغه أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تستعد لهجوم واسع.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل ردا على اغتيال هنية في طهران، ومن المرجح أن يحدث ذلك في غضون أيام.

ورفعت الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو حالة التأهب على ضوء التقديرات بشأن رد إيراني وشيك.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأيام المقبلة بـ"المصيرية".

كما توقعت بعض المصادر أن الهجمات المحتملة قد تشمل إطلاق صواريخ ومسيّرات على أهداف عسكرية وسط إسرائيل.

ونقلت التقارير أن النقاش في إيران مستمر، وقد تتغير عملية صنع القرار الإيراني، في ظل اعتقاد الرئيس الإيراني ومستشاريه أن التصعيد الإقليمي لن يخدم مصالح البلاد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة نحو 132 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود.