اليونان تجلي سكان عشرات القرى بعد حريق هائل

أجلت السلطات اليونانية سكان العديد من البلدات بشمال شرقي العاصمة أثينا بعد اندلاع حريق هائل في الغابات، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في اليونان أن الحريق، الذي اندلع بعد ظهر أمس الأحد في بلدة فارنافاس التي تقع شمال شرقي البلاد، اتسع بسرعة نظرا لقوة الرياح، وأدى إلى اشتعال النيران في منطقة يزيد طولها على 30 كيلومترا.

#UPDATE Greece ordered the evacuation Monday of multiple communities northeast of Athens as wildfires raged, the fire brigade said.

"Forest fire near you. Follow the instructions of the authorities," said SMS messages sent to people in the Attica region

