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اليونان تجلي سكان عشرات القرى بعد حريق هائل

أدى حريق غابات هائل إلى إخلاء المستشفيات والعديد من المستوطنات شمال شرقي العاصمة اليونانية أثينا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، صباح الاثنين. ( Costas Baltas - وكالة الأناضول )
الحريق التهم مساحات واسعة من الغابة وفق وسائل الإعلام المحلية (الأناضول)
12/8/2024-|آخر تحديث: 12/8/202402:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أجلت السلطات اليونانية سكان العديد من البلدات بشمال شرقي العاصمة أثينا بعد اندلاع حريق هائل في الغابات، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في اليونان أن الحريق، الذي اندلع بعد ظهر أمس الأحد في بلدة فارنافاس التي تقع شمال شرقي البلاد، اتسع بسرعة نظرا لقوة الرياح، وأدى إلى اشتعال النيران في منطقة يزيد طولها على 30 كيلومترا.

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وأدى الحريق، المستعر حاليا في 3 جهات رئيسة، إلى إجلاء سكان العديد من القرى والبلدات في منطقتي نيا بانتليو وبالايا بينتيلي، وإصدار أوامر إخلاء لعشرات البلدات الأخرى.

أدى حريق غابات هائل إلى إخلاء المستشفيات والعديد من المستوطنات شمال شرقي العاصمة اليونانية أثينا، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، صباح الاثنين. ( Costas Baltas - وكالة الأناضول )
السلطات أخلت المستشفيات والعديد من القرى في المناطق المحاصرة بالنيران في شمال شرقي أثينا (الأناضول)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن استمرار اندلاع الحريق ببلدة فارنافاس أجبر سكان نحو 10 قرى على إخلائها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بعد تضرر العديد من المنازل.

وقالت وسائل الإعلام تلك إن الرياح القوية تعيق جهود السيطرة على الحريق، حسب المصدر نفسه.

المصدر : وكالة الأناضول