إيران تعرض مسيّرات في موسكو كتب عليها بالعبرية "أعدوا ملاجئكم"

عرضت إيران طائرتها المسيّرة "مهاجر 10" طويلة المدى في معرض دفاعي في روسيا، في حين حذرت واشنطن طهران من عواقب تسليح موسكو بعد تقارير أنها ستزودها بمئات الصواريخ الباليستية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إيرنا) إن طهران عرضت الطائرة الأكثر تطورا في منتدى عسكري تقني يستمر من اليوم الاثنين إلى الأربعاء في باتريوت بارك خارج العاصمة الروسية.

وأظهر مقطع مصور الطائرة المسيّرة إلى جانب عتاد عسكري آخر، مع نص يقول "أعدوا ملاجئكم" باللغتين العبرية والفارسية.

وقالت تقارير صحفية إيرانية إن مدى الطائرة المسيّرة يبلغ 2000 كيلومتر ويمكنها التحليق لما يصل إلى 24 ساعة. وأضافت أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، وهو ضعف ما يمكن للإصدار السابق "مهاجر 6" حمله.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، نشرت إيران تفاصيل طائرة "مهاجر 10″، قائلة إنها تتمتع بمدى طيران معزز ولفترة أطول، فضلا عن قدرتها على استيعاب حمولة أكبر.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتأهب فيه الشرق الأوسط لرد إيراني هددت به طهران ضد إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية في 31 يوليو/تموز.

تحذير أميركي

من جانب آخر، اتهم مسؤولون أميركيون إيران بإرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا، منها الطائرة "مهاجر 6″، والتي استخدمتها موسكو في غزوها لأوكرانيا. وتنفي طهران ذلك.

وحذرت الولايات المتحدة إيران -اليوم الاثنين- من عواقب تسليح روسيا، مشيرة إلى أنها علمت بأن طهران ستزود موسكو بمئات الصواريخ الباليستية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "نحن على استعداد للرد بشكل سريع وقوي إذا مضت إيران قدما بنقل الصواريخ الباليستية، وهي خطوة من وجهة نظرنا ستمثل تصعيدا كبيرا في دعم إيران لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين في أجهزة مخابرات أوروبية قولهما -يوم الجمعة- إن عشرات العسكريين الروس يتدربون في إيران على استخدام نظام الصواريخ الباليستية قريبة المدى "فتح 360".

وأضافا أنهما يتوقعان تسليما وشيكا لمئات الأسلحة الموجهة عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا.