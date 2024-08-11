حرائق بصواريخ حزب الله ووزير إسرائيلي لا يرى بديلا للحرب

أعلن حزب الله مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وقالت مصادر إسرائيلية إن إحدى القذائف أصابت منزلا وتسببت أخرى في اندلاع حريق.

وذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المناسبة وبالصواريخ محيط موقع بركة ريشا وتجمعا لجنود إسرائيليين ‏في موقع الراهب ومحيط ثكنة ميتات.

كما قصف مقاتلو الحزب بقذائف ‏المدفعية موقع المرج الإسرائيلي، وهاجموا بمسيرة انقضاضية التجهيزات التجسسية في موقع المالكية، مما أدى إلى تدميرها.

وأكد حزب الله تحقيق إصابات مباشرة في هجماته.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع حريق جنوب مدينة كريات شمونة بسبب سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة منزل في بلدة نطوعا على الحدود مع لبنان إثر استهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي عيترون وعيتا الشعب جنوبي لبنان.

وكان حزب الله قد هاجم -أمس السبت- 10 أهداف إسرائيلية في الجليل ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وأفادت سلطة الإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية باندلاع حرائق في 5 مواقع متفرقة بالجليل الأعلى والجولان جراء إطلاق حزب الله الصواريخ والمسيرات واعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددا منها.

حرب مع حزب الله

من جانب آخر، قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش إنه لا يرى سبيلا لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى المدن والبلدات الحدودية مع لبنان دون خوض حرب مع حزب الله.

وأكد كيش في حديث إذاعي أنه لا يشك في مسألة وقوع الحرب مع حزب الله، وقال إن على الجيش أن يعرض خططا من أجل تلك الحرب.

وهدد إيران بأنها "ستدفع ثمنا باهظا" إذا دخلت تلك الحرب بشكل مباشر إلى جانب حزب الله.

ويسود الترقب في إسرائيل من رد محتمل لحزب الله بعد اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر في غارة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل نحو أسبوعين.