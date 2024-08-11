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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس باجتماع مع قادة المستوطنات: يجب التعامل مع مخيم جنين كغزة

11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202408:47 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة