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عاجل | رويترز عن خدمات الطوارئ في أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم جوي روسي على كييف

11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202407:37 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة