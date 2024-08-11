مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار من سيارة في غور الأردن

قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق نار من سيارة في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تتم حاليا ملاحقة سيارة مطلقي النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواتها شرعت بمطاردة منفذي إطلاق النار وتجري عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة، مشيرا إلى أن مسلحين أطلقوا النار على عدة مركبات قرب محولا في منطقة الأغوار.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كردلة وبردلة بالأغوار الشمالية بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة محولا.

تغطية صحفية: مركبة المستوطنين التي تعرضت لعمــلية إطلاق النار في الأغوار الشمالية الفلسطينية، حيث أصيب مستوطنان أحدهما بجراح حرجة. pic.twitter.com/1NgVXN743T — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2024

من جهتها أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين على شارع 90 قرب مستوطنة محولا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق النار وقع في موقعين في غور الأردن.