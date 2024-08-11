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مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار من سيارة في غور الأردن

مكان عملية إطلاق النار في الأغوار الشمالية الفلسطينية، حيث أصيب مستوطنان أحدهما بجراح حرجة.
الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/8/2024-|آخر تحديث: 11/8/202404:34 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق نار من سيارة في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تتم حاليا ملاحقة سيارة مطلقي النار قرب مستوطنة محولا في غور الأردن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لموقع عملية إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواتها شرعت بمطاردة منفذي إطلاق النار وتجري عمليات بحث وتمشيط واسعة في المنطقة، مشيرا إلى أن مسلحين أطلقوا النار على عدة مركبات قرب محولا في منطقة الأغوار.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال قريتي كردلة وبردلة بالأغوار الشمالية بعد عملية إطلاق النار قرب مستوطنة محولا.

من جهتها أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن عملية إطلاق النار استهدفت سيارتين على شارع 90 قرب مستوطنة محولا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إطلاق النار وقع في موقعين في غور الأردن.

المصدر : الجزيرة