مسؤول إسرائيلي: أتلقى من حزب الله رسائل أكثر من حكومتنا

قال رئيس السلطة المحلية الإسرائيلية في بلدة بيت هليل بفلسطين المحتلة جاي برناس إن حزب الله اللبناني "يعرف سكان البلدة وأرقام هواتفهم ويرسل إليهم رسائل نصية تدعوهم إلى مغادرتها لأنها ستتعرض للقصف الصاروخي".

وأضاف برناس في حديث للإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن "حزب الله أرسل الأسبوع الماضي، عبر رسالة نصية على تطبيق واتساب، صورة لمكان القصف الذي تعرضت له البلدة، وطلب من السكان مغادرتها".

وبلهجة ساخرة قال برناس متهكما إنه "يتلقى رسائل من حزب الله أكثر مما يتلقاه من الحكومة الإسرائيلية" التي قال إنها "أدارات ظهرها لسكان الشمال، ولم تتفرغ لمتابعة شؤونهم ومشاكلهم التي يواجهونها حتى في مكافحة الحرائق التي تندلع في بلداتهم جراء القصف الصاروخي".

وتحدث برناس عن "وضع كارثي في البلد التي غادرها معظم سكانها إثر القصف بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية" التي يطلقها حزب الله قائلا إنها أوقعت أضرارا جسيمة في البلدة.

ويتبادل حزب الله اللبناني وفصائل لبنانية وفلسطينية القصف مع جيش الاحتلال عبر الحدود منذ أكثر من 10 أشهر، وسقط مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

ويشكو سكان المستوطنات في شمال إسرائيل الذين فروا هربا من قصف حزب الله، مما يعتبرونه إهمالا من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدم سعيها لإعادتهم قريبا إلى منازلهم.