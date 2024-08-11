بايدن يحذّر من خطر ترامب على الأمن الأميركي

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب يشكل "خطرا فعليا" على أمن الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، هي الأولى له منذ انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن لشبكة (سي بي إس نيوز) "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل". وأضاف "هو خطر فعلي على الأمن الأميركي.. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلا.. والديمقراطية هي المفتاح".

وسجلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض، وهي أول مرة يظهر فيها بايدن بلقاء تلفزيوني منذ إعلانه في 21 يوليو/تموز، الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترشح نائبته كامالا هاريس عن الحزب الديمقراطي بدلا منه.

وأتى انسحاب الرئيس البالغ 81 عاما إثر ضغوط داخل الحزب الديمقراطي أعقبت تقديمه أداء متواضعا في مناظرة تلفزيونية مع ترامب في 27 يونيو/حزيران، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن وقدرته على الفوز بولاية ثانية.

ظروف صحية

وكرر بايدن التأكيد لـ"سي بي إس" أن ظروفه الصحية لم تسعفه يوم المناظرة، موضحا "كنت أعيش يوما سيئا للغاية لأنني كنت مريضا"، مشددا على أنه لا يعاني مشكلة صحية "خطيرة".

وقال بايدن إن شخصيات في الحزب الديمقراطي كانت تخشى من أن يؤثر استمراره في السباق الرئاسي على حظوظها بإعادة انتخابها في الكونغرس، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة إليه هي الحؤول دون عودة ترامب الى البيت الأبيض.

وأوضح أنه "اعتقد عدد من زملائي الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ أنني سألحق بهم ضررا في السباقات" الانتخابية.

وشدد على أن "مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلي.. هي الحفاظ على هذه الديمقراطية"، مضيفا "من واجبي حيال بلدي أن أقوم بأهم ما يمكننا القيام به، وهو أنه علينا، علينا، أن نهزم دونالد ترامب".

وأكد بايدن أنه فخور بما أنجزه في مجالات الوظائف والاستثمار والتعافي من تبعات جائحة كوفيد، وتعهد بخوض حملة قوية لدعم نائبته هاريس التي ستمثل الحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأمضى ترامب 4 أعوام في البيت الأبيض بعد فوزه في العام 2016 على الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولم يبق لولاية ثانية بخسارته أمام بايدن في انتخابات 2020.