المقاومة تستهدف قوات الاحتلال برفح وخان يونس

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد استهدافها قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة لا سيما في رفح وخان يونس، في حين استمر القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع مخلفا شهداء وجرحى، بعد يوم من مجزرة مدرسة التابعين، والتي خلفت أكثر من 100 شهيد.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية بمبنى وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بحي تل السلطان غرب رفح، مشيرة إلى رصد مقاتليها هبوط طائرة مروحية للإخلاء بعد استهداف تلك القوة.

وأضافت كتائب القسام أن مقاتليها فجّروا عبوة أرضية شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة في حي النهضة شرق مدينة رفح، وأنها قنصت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جنديا إسرائيليا، وأصابته "إصابة قاتلة"، وذلك في منطقة الزنة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها، قالت سرايا القدس اليوم إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس، مؤكدة أنها قصفت مقر قيادة تابعا لجيش الاحتلال في محيط تبة الـ86 "الكرد" شمال شرق خان يونس.

كما بثت سرايا القدس مشاهد من قصف مقاتليها عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ضمن معركة "طوفان الأقصى".

شهداء وإحصائيات

واليوم أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد عدد من الفلسطينيين في رفح ومخيم النصيرات ودير البلح وحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة جراء قصف الاحتلال وغاراته المتواصلة.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال دمر أكثر من 112 مدرسة وجامعة في القطاع وأعدم أكثر من 100 من أساتذة الجامعة والعلماء.

وأوضح مدير المكتب في تصريحات للجزيرة، أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 500 من معلمي القطاع "وتعمدت إبادة كل من يلجأ للمدارس وهذا تكرر 155 مرة".

ويأتي ذلك، ضمن حرب جيش الاحتلال المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.