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تواصل اقتحام الأقصى ومستوطنون يدعون لسلسلة بشرية

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى - الأحد 28 أبريل 2024 في اليوم السادس من أيام عيد الفصح اليهودي
الحرب على غزة لم توقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى (الجزيرة)
11/8/2024

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، ودعت جماعات استيطانية لتنظيم سلسلة بشرية حول سور القدس، في وقت أعلنت فيه محافظة القدس معطيات عن انتهاكات الاحتلال بالقدس منذ 7 أكتوبر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 225 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال خلال الفترة الصباحية التي تخصصها سلطات الاحتلال لاقتحامه، وأدى بعضهم طقوسا وصلوات تلمودية في باحاته.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت أنصارها للمشاركة في اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك في إحياء ذكرى ما تسميه "خراب الهيكل".

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

سلسلة بشرية

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف سينظمون اليوم ما سموها "سلسلة بشرية" حول سور البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضاف المراسل أن الدعوة تأتي إحياء للذكرى الـ20 للسلسلة البشرية التي نظمها مستوطنو غوش قطيف في قطاع غزة ضد خطة الانسحاب من غزة وإجلائهم من المستوطنات هناك في عام 2005.

كما تأتي عشية إحياء اليهود ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني التي تصادف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وهي مناسبة يستغلها المستوطنون المتطرفون لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات التلمودية على أبوابه.

قتل وهدم واعتقال

وقد أفادت معطيات لمحافظة القدس بأن أكثر من 38 ألف مستوطن إسرائيلي شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى منذ بدء الحرب على غزة وحتى العاشر من أغسطس/آب الجاري، مشيرة إلى جملة انتهاكات في القدس المحتلة خلال الفترة نفسها.

وقالت المحافظة على صفحتها بموقع فيسبوك إن 38 ألفا و448 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أن الفترة ذاتها شهدت جملة انتهاكات إسرائيلية بينها استشهاد 66 مواطنا وإصابة 230 برصاص الاحتلال.

وأشارت إلى تسجيل 1630 حالة اعتقال لمواطنين مقدسيين، و316 حكما بالسجن الفعلي لمعتقلين، و96 قرار حبس منزلي.

وتفيد المعطيات نفسها، بصدور 93 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس وبلدتها القديمة، و9 حالات منع من السفر.

على صعيد عمليات الهدم، نفذت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 268 عملية هدم وتجريف، وفق تقرير المحافظة.

المصدر : الجزيرة