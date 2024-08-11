اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، ودعت جماعات استيطانية لتنظيم سلسلة بشرية حول سور القدس، في وقت أعلنت فيه محافظة القدس معطيات عن انتهاكات الاحتلال بالقدس منذ 7 أكتوبر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 225 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد من باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال خلال الفترة الصباحية التي تخصصها سلطات الاحتلال لاقتحامه، وأدى بعضهم طقوسا وصلوات تلمودية في باحاته.

وكانت "جماعات الهيكل" قد دعت أنصارها للمشاركة في اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك في إحياء ذكرى ما تسميه "خراب الهيكل".

وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتفرض قيودا على المصلين المسلمين منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

عاجل | دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 225 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/3l6nkDVn0F — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 11, 2024

سلسلة بشرية

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف سينظمون اليوم ما سموها "سلسلة بشرية" حول سور البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأضاف المراسل أن الدعوة تأتي إحياء للذكرى الـ20 للسلسلة البشرية التي نظمها مستوطنو غوش قطيف في قطاع غزة ضد خطة الانسحاب من غزة وإجلائهم من المستوطنات هناك في عام 2005.

كما تأتي عشية إحياء اليهود ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني التي تصادف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وهي مناسبة يستغلها المستوطنون المتطرفون لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات التلمودية على أبوابه.

جماعات الهيكل المزعوم تدعو المستوطنين إلى المشاركة في سلسلة بشرية حول سور القدس المحتلة اليوم الأحد، إحياءً لما تسمّى "ذكرى خراب الهيكل" pic.twitter.com/Hz2uFbswVQ — خبرني – khaberni (@khaberni) August 11, 2024

قتل وهدم واعتقال

وقد أفادت معطيات لمحافظة القدس بأن أكثر من 38 ألف مستوطن إسرائيلي شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى منذ بدء الحرب على غزة وحتى العاشر من أغسطس/آب الجاري، مشيرة إلى جملة انتهاكات في القدس المحتلة خلال الفترة نفسها.

وقالت المحافظة على صفحتها بموقع فيسبوك إن 38 ألفا و448 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أن الفترة ذاتها شهدت جملة انتهاكات إسرائيلية بينها استشهاد 66 مواطنا وإصابة 230 برصاص الاحتلال.

وأشارت إلى تسجيل 1630 حالة اعتقال لمواطنين مقدسيين، و316 حكما بالسجن الفعلي لمعتقلين، و96 قرار حبس منزلي.

وتفيد المعطيات نفسها، بصدور 93 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس وبلدتها القديمة، و9 حالات منع من السفر.

على صعيد عمليات الهدم، نفذت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 268 عملية هدم وتجريف، وفق تقرير المحافظة.