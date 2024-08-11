مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال ويستهدفون آلياتها في نابلس وجنين

اندلعت صباح اليوم الأحد اشتباكات مسلحة في نابلس وجنين بشمال الضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة والرصاص.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العين شمال غرب نابلس وبلدتي السيلة الحارثية وكفردان غرب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العين والسيلة الحارثية.

كما أفادت المصادر باستهداف آليات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

اشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم العين غرب نابلس pic.twitter.com/kKX2LsC2xD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 11, 2024

وبحسب المصادر نفسها، تم إعطاب آلية إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة متفجرة في مخيم العين.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس.

وفي الإطار ذاته، ذكرت قناة الأقصى أن مقاومين أطلقوا النار على حاجز الحمرا العسكري الإسرائيلي قرب طوباس.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي حمزة زيود عقب اقتحام منزله بلدة السيلة الحارثية في جنين #الجزيرة pic.twitter.com/wV2Vcq98N9 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 11, 2024

اقتحامات ومواجهات

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح اليوم مدينة نابلس من حاجز صرة العسكري، مشيرة إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية شملت مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية، خاصة في قلقيلية وجنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم الصحفي حمزة زيود عقب اقتحام منزله في بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وكانت مصادر فلسطينية قالت إن قوات الاحتلال نفذت في وقت مبكر اليوم ومساء السبت عدة اقتحامات، مشيرة إلى اندلاع مواجهات في عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن الاقتحامات شملت بلدات عزون في قلقيلية ورمانة في جنين وقصرة ومادما في نابلس.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن مقاومين فجروا عبوة ناسفة عند الجدار الفاصل قرب بلدتي عزون وعسلة شرق قلقيلية، مشيرة إلى أن شبانا ألقوا زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة عزون وأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة.

كما قالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدتي عزون شرق قلقيلية وقصرة جنوب شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية قرية شقبا غرب رام الله وحي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وشملت الاقتحامات أيضا بلدة خربثا بني حارث غرب رام الله.

ومنذ طوفان الأقصى، صعد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 600 فلسطيني واعتقال أكثر من 10 آلاف آخرين.